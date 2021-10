Het is dinsdag bewolkt en grijs, met soms regen of motregen. In de late middag wordt het vanuit het zuidwesten droog met in het zuiden enkele opklaringen.

Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind waarmee zachte lucht wordt aangevoerd. De temperatuur stijgt naar 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuidwesten.

Woensdag wordt het maximaal 18 of 19 graden. Wel waait het stevig en vallen er buien.

