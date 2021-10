De temperatuur stijgt maandag naar 15 graden in het noorden en 18 graden in Limburg. De zon breekt regelmatig door de wolken. Er waait een matige zuidenwind, kracht 3 tot 4.

Een overtrekkende storing zorgt in de nacht van maandag op dinsdag voor veel bewolking en regen. Het wordt dan minimaal 13 graden. Dinsdag overdag blijft het in het hele land flink regenen. In de middag klaart het vanuit het zuidwesten op en wordt het zo'n 18 graden.

