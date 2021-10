Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Klimaatverandering grootste bedreiging

Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor de gezondheid van de mensheid, volgens de WHO. Extreme weersomstandigheden maken volgens de gezondheidsorganisatie duizenden slachtoffers en verzwakken de gezondheidszorg waar die het hardst nodig is. Veel van onze reageerders maken zich ernstig zorgen om de klimaatverandering. Zo ook Ha1234.

"Als masterstudent milieuwetenschappen en ingenieur in de waterbouw/watermanagement maak ik me ernstig zorgen als het over de toekomst gaat.

De International Panel Of Climate Change (IPCC) heeft het over een scenario van 5 graden opwarming, als wij ons gedrag niet veranderen. Dit wordt ook wel een baseline-scenario genoemd (geen specifieke actie). Daarna worden de scenario's gunstiger op basis van hoe wij omgaan met CO2 uitstoot in de toekomst.

Daarnaast heeft de IPCC het over ~0.5 à 1 meter zeespiegelstijging tot 2100, en kan het zelfs niet garanderen dat we in het jaar 2300 mogelijk op 15 m zeespiegelstijging zitten als we niet ons gedrag veranderen.Tegelijkertijd zie ik een flinke afname van studenten in de techniekbranche. Zoals een weg en waterbouwdirecteur afgelopen week zei: 'we moeten oppassen dat we geen praatland gaan worden. We moeten weer een doe-land worden."

Coming Out Day

Afgelopen maandag was het de dertiende Coming Out Day in Nederland. NU.nl sprak Johannes ten Hoor, die vertelde hoe het was om als leerling van een reformatorische school niet uit de kast te durven komen.

Nu geeft hij al jaren gastlessen op Christelijke scholen over seksuele diversiteit. En dat had hem zelf destijds enorm kunnen helpen, vertelt Johannes. Op NUjij deelt Peter_janssen_2 een soortgelijk verhaal:

"Ik groeide op in een christelijke omgeving in Noord-Holland. Lid van de gereformeerde bond, christelijke school en ik was er op mijn tiende al uit dat ik homo ben.

Het probleem was voor mij dat ik geen positieve rolmodellen in mijn omgeving had. Het enige beeld dat ik van homo's had, was het beeld van de eenzame 'vieze man'. Valt het jullie ook op dat degenen die dit stereotype propageren er alles aan doen het in stand te houden door homorelaties niet te valideren en te adviseren celibatair te leven? Ja, daar krijg je ongelukkige homo's van.

Vorig jaar sprak een minister over 'dat soort relaties', toen hij het over een huwelijk tussen twee mannen had. Zou hij dat ook doen als hij het over een relatie tussen een man en een vrouw zou hebben? Zolang partijen met een dergelijke moraal in dit land de dienst uitmaken wordt het niks.

Mijn geïnternaliseerde homofobie heeft mijn coming-out flink vertraagd. Ik kwam pas uit de kast op mijn negenentwintigste, maar uiteindelijk is het gelukkig goed gekomen. Ik heb al achtentwintig jaar een relatie, waarvan veertien jaar getrouwd."

Tussen wal en schip

Ruwweg zijn er 200.000 huishoudens die te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor een koopwoning. En het probleem wordt steeds groter. Huurders vallen zo tussen wal en schip.

Op NUjij gaven een aantal scheefhuurders extra inzicht en deelden hun verhaal. Ook werd in de discussie meegedacht aan oplossingen, door bijvoorbeeld J_Jansen10.

"Het zou ook minder makkelijk moeten worden voor beleggers om (starters)woningen op te kopen en vervolgens voor hoog tarief te verhuren. Er wordt vaak zo overboden dat je als starter kansloos bent. En met elk overboden huis dat door een investeerder is gekocht stijgt de prijs en daalt het aantal beschikbare woningen voor starters."

"Waarom wordt dit niet genoemd, maar wel het verlagen van de leencapaciteit en het afschaffen van de jubelton (die het voor mij juist mede mogelijk maakte om een huis te kopen als starter)?"

