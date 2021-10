Vooral in het noorden is het zondag bewolkt. Van tijd tot tijd valt daar een bui. Ook in het midden en zuiden van het land is het bewolkt, maar blijft het wel droog.

De temperatuur kan in het zuiden oplopen tot zo'n 15 graden, in het noorden blijft het een graad of 13.

Maandag is de zon vaker te zien en loopt de temperatuur op naar 15 graden in het noorden en tot 18 graden in Limburg. De zuidenwind is dan wel meer aanwezig. Deze is matig van kracht.

