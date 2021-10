Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Biden zegt dat oud-president Bill Clinton het ziekenhuis snel zal verlaten

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vrijdag met voormalig president Bill Clinton gesproken, zo heeft een woordvoerder bekendgemaakt. Volgens Biden was Clinton in goede doen toen ze elkaar spraken en mag hij het ziekenhuis snel verlaten. Of dat nog dit weekend is, durfde Biden niet te zeggen. Oud-president Clinton is de afgelopen dagen behandeld voor sepsis, een complicatie van een infectie.

F1-kalender 2022 bevestigd: GP van Nederland in Zandvoort op 4 september

De Formule 1 heeft vrijdag de voorlopige racekalender van 2022 bekendgemaakt. Daarop is de Nederlandse Grand Prix op 4 september ingepland en wordt de vierde van in totaal 23 races niet in China, maar in het Italiaanse Imola verreden.

Adele brengt na zes jaar nieuwe single uit

Het langverwachte album van Adele komt in november uit, maar de zangeres bracht vrijdag al het eerste nummer naar buiten. Ze keert na een afwezigheid van ruim zes jaar terug met Easy on Me. De eerste single van een album is van groot belang en zegt veel over het album.

Amerikaanse vrijwilligers bevrijden schildpad van 227 kilo

Reddingsactie met drones voor honden die op La Palma zijn ingesloten door lava

De vulkaanuitbarsting op het Spaanse eiland La Palma heeft ertoe geleid dat vier honden zijn ingesloten door lava. Voordat de stroom de dieren bereikt, hoopt een lokaal bedrijf ze te kunnen verplaatsen met een zogeheten vrachtdrone. Volgens El Periódico is het een race tegen de klok.

Herfstvakantie is voor vakantiegangers terugkeer naar het oude normaal

We vallen voor aanstaande herfstvakantie weer grotendeels terug in de vakantiepatronen zoals die er voor de coronacrisis waren, zo blijkt uit een rondgang van NU.nl. Nu de reisadviezen stabiel zijn en veel mensen een prik op zak hebben, lonkt de zon elders in Europa of het vertrouwde vakantiehuisje nabij.

Lonen maken in nieuwe cao-afspraken behoorlijke sprong omhoog

Voor de cao's die vorige maand zijn afgesloten, is een loonsverhoging van gemiddeld 2,4 procent afgesproken. Dat is het hoogste niveau sinds de uitbraak van de coronapandemie, meldt werkgeversorganisatie AWVN. Ook lag het aantal afgesloten cao's in september met zeventien weer op een normaal niveau. In de beginperiode van de coronacrisis kwam het cao-overleg helemaal stil te liggen.