In de ochtend kan er wat regen vallen, maar later op de dag is het meestal droog met vooral in het zuiden ook af en toe ruimte voor de zon. De temperatuur stijgt naar 16 graden.

Er waait een westenwind. Aan zee waait het vrij krachtig, boven land is de wind meest matig.

Vrijdag start regenachtig. In de loop van de dag trekt de regen weg en klaart het op.

