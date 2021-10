Er trekken maandag veel wolkenvelden over het land, met in de ochtend een zeer lokale bui. In de middag gaat het meer regenen en is er af en toe ruimte voor zon. De temperatuur stijgt naar 14 of 15 graden en er waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind.

In de avond volgt vanuit het noorden wat meer regen en dit trekt in de nacht naar het zuiden. Het koelt af naar 7 of 8 graden.

Morgen wisselen wolken, soms zon en een paar buien elkaar af. Het wordt een graad of 14.

