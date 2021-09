Er trekken zondag wolkenvelden over het land, maar het blijft zo goed als overal droog. Het is 12 graden in het binnenland en 16 graden aan zee.

Meld je aan Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

Overdag wisselen zon en enkele wolkenvelden elkaar af. De zuidelijke wind waait matig, kracht 3 tot 4. Er volgt een warme nazomerdag met 20 tot 22 graden in de kustgebieden en 23 of 24 graden landinwaarts.

Later volgt wat meer bewolking en tegen of in de avond is plaatselijk een regen- of onweersbui mogelijk.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.