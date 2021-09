De CoronaCheck-app, die vanaf zaterdag dient als toegangsbewijs voor restaurants, musea en evenementen, is zaterdagavond overbelast door de grote drukte. Op allestoringen.nl komen zaterdagavond veel meldingen binnen van mensen die geen QR-code te zien krijgen op hun app.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid is de app overbelast door grote drukte. "Het is gewoon druk. Hij ligt er niet uit", benadrukt een woordvoerder tegen Hart van Nederland. Om de QR-code te maken moet de app eenmalig verbinding maken met het internet. "Dat gebeurt nu veel tegelijk", aldus de woordvoerder.

Het ministerie adviseert om het later nog eens te proberen. Volgens de woordvoerder kan het even duren voordat de app weer naar behoren werkt. Mensen die nog op stap gaan kunnen de QR-code het best thuis downloaden. De code blijft daarna offline beschikbaar.

Ondertussen neemt de onvrede op Twitter toe. Vooral het feit dat de CoronaCheck-app op de eerste dag van de nieuwe versoepelingen al problemen heeft, leidt tot veel spot. "Overheid en ICT. Het blijft een lachertje", stelt een ontevreden gebruiker.