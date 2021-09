De 27-jarige Danny V. is afgelopen week opnieuw aangehouden voor het bedreigen van een politicus. Ditmaal werd de Heerlenaar verdacht van doodsbedreigingen op sociale media richting demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving door L1.

V. werd eerder deze maand al veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het bedreigen van het Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. De woordvoerder van het OM meldde dat V. afgelopen week is aangehouden en dat zijn voorarrest vrijdag is verlengd. De Heerlenaar moet op 6 oktober in een snelrechtzaak voor de politierechter verschijnen.

Anderhalve week geleden is V. in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk voor het bedreigen van Omtzigt. De man deed op 20 augustus vorig jaar mee aan een demonstratie op het Plein in Den Haag. Later die dag zag hij Omtzigt lopen.

De Heerlenaar liep met een aantal anderen naar Omtzigt toe en sprak hem aan, ging vlak voor hem lopen en blokkeerde de politicus de vrije doorgang, waardoor Omtzigt stil moest gaan staan. Toen de politicus doorliep, schold V. hem uit en uitte hij een doodsbedreiging.