Zon en wolkenvelden wisselen elkaar zondag op veel plaatsen af. In het oosten en noorden van het land is de bewolking hardnekkiger. Het blijft wel droog.

Er staat een zwakke tot matige oostenwind. In bewolkte gebieden wordt het 18 graden, op plekken waar de zon schijnt zal de temperatuur rond de 22 graden liggen.

Maandag houden we de mix van zon en wolkenvelden. In de ochtend is er kans op nevel of mist. Het blijft opnieuw droog en qua temperatuur verandert er weinig.

