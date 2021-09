Als journalist kun je tegenwoordig tijdens je werk bespuugd, uitgescholden en geïntimideerd worden. Eerder deze week kreeg de redactie van NU.nl daar tijdens een anticoronademonstratie ook mee te maken. Dat mogen we niet normaal vinden, schrijft hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman.

Toen er op 3 meter afstand een vuurwerkbom afging, was voor de aanwezige verslaggever van NU.nl de maat vol. Daarvoor had hij al te maken met intimiderend gedrag van anticoronademonstranten. Maar nu werd de sfeer te grimmig en besloot hij in zijn auto - die overigens was bespuugd - te vertrekken.

Een paar honderd mensen demonstreerden dinsdag tijdens de coronapersconferentie tegen het beleid van het kabinet. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en lawaai gemaakt.

Vanwege de dreigende sfeer mochten politici, medewerkers en journalisten - onder wie een andere verslaggever van NU.nl - het ministerie van Justitie (waar de persconferentie werd gehouden) niet verlaten.

233 Analyse: 'Rumoerige sfeer was intimiderend voor journalisten'

Er is niemand gewond geraakt, de situatie liep met een sisser af. Toch stond ik vanmorgen met een kater op. Want ik weet dat mijn verslaggevers deze ervaring met zich meedragen en de volgende keer onbewust toch terughoudender zullen zijn.

Journalisten als doelwit

Verhalen over intimidatie van journalisten hoor je helaas steeds vaker. Het raakt meerdere redacties al veel langer. Maar dit was de eerste keer dat wij ons werk niet konden uitvoeren.

Thomas Bruning van journalistenvakbond NVJ merkt dat journalisten tijdens coronademonstraties als doelwit gezien worden: "Een groep demonstranten wil niet inzien dat journalisten daar gewoon hun werk doen als onafhankelijke waarnemers."

Enkele jaren geleden is daarom het initiatief PersVeilig gestart. Daar kunnen journalisten melding doen van bedreiging en geweld. Maar PersVeilig traint journalisten ook.

Ik voel me gesteund door het initiatief, maar tegelijk voel ik ook onmacht. En daarom schrijf ik dit blog. Alleen al zodat jij deze simpele woorden kunt lezen: handen af van onze journalisten, wij doen gewoon ons werk.