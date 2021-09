Het CDA is niet te spreken over een nieuw stikstofadvies waarin het intrekken van vergunningen van boeren als optie is onderzocht. "Dit is een principiële grens die wij niet overgaan", zegt Tweede Kamerlid Derk Boswijk tegen NU.nl. D66 is niet verbaasd. "Wij hebben altijd gezegd dat er meer nodig is", zegt D66-Kamerlid Tjeerd de Groot.

Voor het kabinet is het vrijwillig opkopen van boerenbedrijven het startpunt. Pas aan het einde van de rit is gedwongen opkoop een optie.

Dat is alleen een proces dat jaren kan duren, terwijl de stikstofcrisis een acuut probleem is. Zo zit er door de stikstofproblematiek een rem op de bouw.

"Naar mijn mening is het dan ook onontkoombaar om ook al direct in te zetten op niet-vrijwillige beëindiging van piekbelasters", schrijft de Landsadvocaat in een advies aan het kabinet dat dinsdag door het AD is gepubliceerd.

"Dit wekt alleen maar wantrouwen in de hand. Dit gaat niet gebeuren zolang het CDA aan de knoppen zit", reageert Boswijk.

Hij wil dat er meer werk wordt gemaakt van de bestaande vrijwillige opkoopregelingen voor boeren. Daarnaast pleit Boswijk voor investeringen in innovatie en meer ruimte voor jonge boeren "die heel graag mee willen werken aan de maatschappelijke uitdagingen waarvoor we allemaal staan".

"Er zijn genoeg boeren die uit zichzelf willen stoppen, maar die komen er niet doorheen bij de overheid. Daar moet het kabinet zich op richten. Het is idioot dat we het daar niet over hebben."

Ook VVD'er Thom van Campen baalt dat deze discussie nu "over de rug van de boeren" wordt gevoerd. "Het lijkt op een wedstrijdje ver plassen van wie de meest vergaande maatregelen kent om boeren weg te krijgen."

Van Campen wist niet eens dat boeren op deze manier vergunningen kan worden ontnomen. Hij wil eerst met boeren om tafel om te kijken wat er in het betreffende gebied nodig is. "Ik wil eerst kijken hoe ik die ondernemers kan helpen om nog geld te verdienen. Zoals de discussie nu wordt gevoerd is volstrekt de verkeerde manier."

D66: 'Als het noodzakelijk is, dan moet je dit toepassen'

Bij D66, de partij die juist vaart wil maken met de stikstofreductie, valt een heel ander geluid te horen. "Je moet weten wat je juridische instrumenten zijn", zegt Tweede Kamerlid De Groot over het afnemen van vergunningen. "Als het noodzakelijk is, dan moet je dit toepassen."

Daarbij benadrukt hij wel dat dit voor D66 geen startpunt is. "Je gaat niet met een lege veewagen door Nederland rijden om boerderijen te sluiten."

De Groot vindt dat het kabinet de afgelopen periode te weinig heeft gedaan. "Schouten (Carola Schouten, demissionair minister van Landbouw, red.) heeft te weinig leiding gegeven op dit dossier. Het kwam langzaam en schoorvoetend op gang. Daarna kwamen er maatregelen tegen heug en meug."

Probleem nog niet opgelost, politiek komt er niet uit

Sinds het stikstofbeleid in mei 2019 door de rechter van tafel werd geveegd, is de politiek op zoek naar oplossingen. Dat bleek alleen lastig met CDA en VVD enerzijds en D66 anderzijds.

Eerstgenoemden wilden geen al te rigoureuze maatregelen nemen, maar D66 vindt het juist niet ver genoeg gaan.

Het probleem is nog lang niet opgelost. Om weer massaal bouwvergunningen uit te geven en de natuur te beschermen, moet er drastisch minder stikstof worden uitgestoten. Met de huidige wet gebeurt dat onvoldoende.

Alle ogen zijn daarbij gericht op de landbouw en dan met name melkveehouders, omdat zij voor de meeste stikstofuitstoot verantwoordelijk zijn. Soms gebeurt dat ook in de buurt van beschermde natuurgebieden (Natura 2000). Boeren protesteren al jaren tegen maatregelen waarbij een gedwongen vertrek op tafel ligt.

Opeens is onteigenen bespreekbaar in Den Haag

Er is een stikstofwet, maar daarmee wordt te weinig stikstof bespaard om aan de bouwopgave te voldoen.

Aanvullende maatregelen zijn dus nodig. Het ministerie van Landbouw is gevraagd hiervoor scenario's uit te werken. Zo kwam het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vorige week met een inschatting van wat het kost om boerenbedrijven te onteigenen. Dit was tot voor kort onbespreekbaar in politiek Den Haag.

"Vrijwilligheid is voor mij het vertrekpunt", liet Schouten dinsdag in een reactie op het advies van de Landsadvocaat weten. "Verplichtende maatregelen - als ze nodig zijn - zijn daarin altijd het sluitstuk van een proces."

Dat het te langzaam gaat, frustreert Boswijk ook. Recent publiceerde hij de nieuwe landbouwvisie van het CDA, waarin het taboe op minder vee in Nederland werd losgelaten.

"We zijn niet te beroerd om pijnlijke besluiten te nemen. Met boeren die helemaal aan het einde van de rit nog steeds niet willen meewerken, kunnen wij ook niets." Hij zegt erbij dat het onteigenen van boerenbedrijven niets nieuws is. "Dat gebeurt al zolang de onteigeningswet bestaat, toen spoorlijnen en kanalen moesten worden aangelegd."