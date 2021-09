Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) krijgt weer toegang tot de camerabeelden waarmee het de nucleaire activiteiten van Iran in de gaten kan houden. Dat is het resultaat van gesprekken die de topman van de VN-waakhond in het land voerde.

IAEA-inspecteurs krijgen toestemming om de camera's die de activiteiten monitoren te onderhouden en de opslagmedia te vervangen. De opslagmedia moeten wel in Iran blijven.

Het gesprek tussen de IAEA en Iran kwam tot stand nadat de IAEA Iran had bekritiseerd vanwege een gebrek aan openheid. Sinds begin dit jaar is de controle op de nucleaire activiteit beperkt doordat Iraanse autoriteiten weigeren mee te werken.

Volgens het nucleaire akkoord uit 2015 zou Iran onder internationale controle moeten staan. Maar sinds de VS zich in 2018 uit dat akkoord terugtrok, houdt Iran zich niet aan de afspraken. Iran beloofde de nucleaire activiteiten aan banden te leggen in ruil voor de opheffing van economische sancties, maar zag hiervan af nadat de Amerikanen het land weer sancties hadden opgelegd.