Veel gemeenten weten niet precies hoeveel studenten op dit moment zonder vaste verblijfplaats studeren. Met name buitenlandse studenten in verschillende steden hebben grote moeite om een kamer te vinden.

De gemeente Amsterdam heeft geen overzicht van het aantal studenten dat op dit moment nog geen kamer heeft. De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft inmiddels studenten moeten huisvesten in hostels en vakantieparken. Jaarlijks regelt de universiteit zo'n 3000 woonplekken voor buitenlandse studenten. Hoeveel daarvan nu daadwerkelijk in gebruik worden genomen is volgens een woordvoerder lastig te zeggen.

Ook in Maastricht, Rotterdam en Wageningen ontbreekt het overzicht. In Maastricht heeft raadslid Alexander Lurvink studenten eind augustus opgeroepen om zich bij hem te melden als ze nog geen woning hebben gevonden. Hij kreeg meer dan vierhonderd reacties. Hoeveel van hen een kamer hebben gevonden is onbekend. "Het is schrikbarend dat de gemeente en de universiteit hier geen zicht op hebben", aldus het raadslid. Rotterdam en Wageningen kunnen ook geen actuele cijfers geven.

De gemeente Eindhoven meldt dat "enkele tientallen studenten" nog geen permanente huisvesting hebben gevonden. In Enschede gaat het om vier- tot vijfhonderd internationale studenten.

Ama Boahene, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), vindt het een zorgelijke ontwikkeling dat veel gemeenten geen overzicht van de situatie hebben. De vakbond heeft inmiddels een 'housing hotline' opgetuigd, waar buitenlandse studenten met huisvestingsproblemen zich kunnen melden. Wekelijks melden zich daar ongeveer vijftig studenten.

Zondagmiddag vindt in Amsterdam een grote demonstratie plaats tegen het woningtekort. De demonstranten eisen goede en betaalbare woningen voor iedereen en willen dat de overheid grip krijgt op de escalerende huur- en huizenprijzen.