De gemeente Amsterdam roept zaterdagmiddag op niet meer aan te sluiten bij de protestmars Unmute Us vanwege grote drukte. De protestmars in Amsterdam startte in het Westerpark, waar duizenden mensen zich verzamelden.

Volgens mede-initiatiefnemer Jasper Goossen van Unmute Us zit de sfeer er in Amsterdam goed in. "Het is megadruk, maar het gaat heel goed. Het is heel veilig, men houdt afstand van elkaar. De sfeer is goed, mensen zijn vrolijk. Ik ben tevreden", laat hij weten.

Tienduizenden mensen lopen en dansen zaterdag sinds 14.00 uur door tien steden in het land mee met de protestmars Unmute Us. Ze eisen dat grote evenementen per direct weer door kunnen gaan.

Ook in onder meer Utrecht, Groningen, Den Haag, Eindhoven en Maastricht zijn duizenden mensen op de been. Op verschillende plekken zijn ook veel toeschouwers aanwezig.

De protestactie in Utrecht lijkt bijna een soort danceparade: mensen dansen en springen. Door het gedreun viel natuursteen van een gebouw, bijna op mensen. De stoet ontvangt veel steun van de ook in groten getale aanwezige toeschouwers. Duizenden mensen staan toe te kijken.

Hetzelfde gebeurt in Groningen, waar naar schatting van de organisatie niet alleen zo'n tienduizend deelnemers zijn, maar ook duizenden toeschouwers. Ook hier wordt er gedanst en lijkt bijna meer sprake te zijn van een feest dan van een protestactie.

Tweede demonstratie van evenementensector

Naast Amsterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven, Maastricht en Den Haag doen Enschede, Leiden, Tilburg en Nijmegen mee.

Het is de tweede keer dat de evenementensector de straat opgaat, omdat een inhoudelijke reactie vanuit de overheid uitbleef na de eerste protestacties van 21 augustus. Toen demonstreerden ruim 70.000 betogers en meer dan 2.500 organisaties. De evenementensector roept het kabinet op alle evenementen per direct door te laten gaan.

Ook wagens van verschillende organisaties in protestmars

Aan de protestmars doen ook wagens van verschillende organisaties mee. In Groningen en Enschede is de opkomst het grootst. Hier nemen tientallen wagens deel aan het protest. Vanaf de wagens wordt muziek gedraaid en zwaaien mensen met borden waarop teksten als 'Minder grappen meer house' en 'Dit beleid klopt voor geen 1,5 meter' staan. Ook staan er soms sprekers of werknemers van de deelnemende organisaties op de wagens.

In Groningen doen 25 wagens mee en in Enschede zestien. In de andere steden zijn dit er minder. Zo doen in Leiden vijf grote wagens mee, in Amsterdam twaalf en in Nijmegen zes.

De wagens zijn afkomstig van organisaties uit de betreffende steden en de omgeving daarvan. In Groningen komt bijvoorbeeld een wagen namens een Gronings schoonmaakbedrijf, maar ook een van de shotjesbar Bebida's uit Leeuwarden. In Enschede zullen ook wagens uit onder meer Deventer en Hengelo aanwezig zijn, aldus de organisatie.