Volgens de organisatie van Unmute Us waren er afgelopen zaterdag ruim 150.000 mensen op de been tijdens de protestmars. Ze eisen dat grote evenementen per direct weer door kunnen gaan.

In Amsterdam zou veruit het grootste aantal op de been zijn geweest. De organisatie stelt dat daar 80.000 deelnemers bij de protestactie waren. De gemeente Amsterdam kwam even later met een tegenbericht waarin stond dat er 35.000 deelnemers geregistreerd waren. Mede-initiatiefnemer van Unmute Us, Jasper Goossen, noemt dit onzin en stelt dat er veel en veel meer mensen meeliepen.

"Ik denk zelf dat 60.000 tot 80.000 mensen veel reëler is", zegt hij. Volgens Goossen ging het om een momentopname en was de telling van de gemeente en de politie niet zo nauwkeurig, omdat er later nog mensen zich bij de demonstratie aansloten toen deze al onderweg was.

In Utrecht, Groningen, Maastricht en Eindhoven liepen volgens Unmute Us 15.000 mensen mee. Gemeenten zelf schatten het aantal deelnemers ook hier lager in. Zo meldden Utrecht en Maastricht elk 10.000 deelnemers. Enschede meldde 6.000 aan NU.nl en Nijmegen 1.500.

Naast Amsterdam, Utrecht, Groningen, Enschede, Nijmegen, Eindhoven en Maastricht, doen Den Haag, Leiden en Tilburg mee.

Onmiddellijke openstelling van evenementen en festivals

De betogers eisen de onmiddellijke openstelling van evenementen en festivals. Volgens de organisatoren van het protest kan de sector gewoon open zonder dat de druk op de zorg exponentieel groeit. Het bewijs daarvoor zien ze in evenementen als voetbalwedstrijden en de Formule 1 in Zandvoort. Hun oproep aan het kabinet luidt dan ook: "Stop de willekeur en open alle grootschalige evenementen."

"De evenementenbranche heeft keer op keer aangetoond veilig evenementen te kunnen organiseren", aldus directeur Ruben Brouwer van concertorganisator MOJO. "Er kan 14 september dus geen ander kabinetsbesluit volgen dan volledige openstelling."

Oproep niet meer aan te sluiten

De gemeente Amsterdam riep zaterdagmiddag vanwege grote drukte al vrij snel op niet meer aan te sluiten bij de protestmars. De demonstratie in Amsterdam startte in het Westerpark, waar duizenden mensen zich verzamelden.

De sfeer tijdens het Unmute Us-protest in Amsterdam was volgens Goossen uitbundig, maar ook strijdbaar. Er liepen veel mensen met borden door de stad met daarop soms ludieke teksten als Total Eclips of the Art, een kwinkslag naar het nummer Total Eclips of the Heart van Bonnie Tyler. "De creativiteit van de sector komt daarin terug", vindt Goossen.

Mensen dansten en sprongen

De protestactie in Utrecht leek bijna een soort danceparade: mensen dansten en sprongen. Door het gedreun viel natuursteen van een gebouw, bijna op mensen. De stoet ontving veel steun van de ook in groten getale aanwezige toeschouwers. Duizenden mensen stonden toe te kijken.

Hetzelfde gebeurde in Groningen, waar naar schatting van de organisatie niet alleen zo'n tienduizend deelnemers waren, maar ook duizenden toeschouwers. Ook hier werd er gedanst en leek bijna meer sprake te zijn van een feest dan van een protestactie.

Stadsdichter Dario Goldbach zei in zijn speech in Den Haag dat hij graag een vliegtuigmaatschappij of racebaan had willen zijn. "Dit beleid is schaamteloos", aldus Goldbach. Zijn speech kon op veel gejuich rekenen aan de voorkant van het podium.

44 Duizenden mensen lopen en dansen mee met protestmars Unmute Us

Tweede demonstratie van evenementensector

Het is de tweede keer dat de evenementensector de straat op ging. Een gesprek met de overheid na de protestmars van 21 augustus, waar 70.000 betogers aan deelnamen, bood volgens de evenementensector geen perspectief. Unmute Us is van plan actie te blijven voeren tot er een harde toezegging vanuit de overheid wordt gedaan.

Ook wagens van verschillende organisaties in protestmars

Aan de protestmars deden ook wagens van verschillende organisaties mee. In Groningen en Enschede was de opkomst het grootst. Hier nemen tientallen wagens deel aan het protest. Vanaf de wagens werd muziek gedraaid en zwaaiden mensen met borden waarop teksten als 'Minder grappen meer house' en 'Dit beleid klopt voor geen 1,5 meter' stond. Ook stonden er soms sprekers of werknemers van de deelnemende organisaties op de wagens.

In Groningen deden 25 wagens mee en in Enschede zestien. In de andere steden waren dit er minder. Zo deden in Leiden vijf grote wagens mee, in Amsterdam twaalf en in Nijmegen zes.

De wagens waren afkomstig van organisaties uit de betreffende steden en de omgeving daarvan. In Groningen kwam bijvoorbeeld een wagen namens een Gronings schoonmaakbedrijf, maar ook een van de shotjesbar Bebida's uit Leeuwarden. In Enschede waren wagens uit onder meer Deventer en Hengelo aanwezig, aldus de organisatie.