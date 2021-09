De bezetting van het Academiegebouw in Groningen door studenten is voorbij, laat de actiegroep Shelter Our Students weten. "We zijn eruit", aldus een woordvoerder na urenlang overleg met de gemeente Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen.

Met de bezetting wilden de 75 actievoerders meer woonruimte voor studenten afdwingen in de stad. Ze zeiden dat ze pas zouden vertrekken als hun eis voor meer huisvesting wordt ingewilligd.

De Groningse wethouder Roeland van der Schaaf (Wonen) en Hans Biemans van het college van bestuur van de universiteit zijn in het Academiegebouw om met de studenten te praten.

Eerder op de dag waren ongeveer 150 mensen in Groningen de straat opgegaan in een 'mars der daklozen'. Ze verzamelden zich op de Grote Markt en liepen vervolgens naar het Academiegebouw.