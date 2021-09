Het onteigenen van boeren om de stikstofuitstoot terug te dringen is niet het begin van het traject, maar pas een sluitstuk als andere opties niet werken. Maar er kan niet te lang worden gewacht om extra maatregelen te nemen, vindt demissionair minister van Landbouw Carola Schouten.

"Dit vraagstuk is urgent, ik wil geen verloren jaar", waarschuwt Schouten dinsdag in de Tweede Kamer. "We moeten door met minder stikstof uit te stoten en de natuur te verbeteren. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt."

Dit keer is er vanuit het demissionaire kabinet de roep richting de Kamer om haast te maken met het nemen van maatregelen, in plaats van andersom.

Schouten: "Het is uiteindelijk aan de Kamer om te besluiten hoeveel ruimte een demissionair kabinet daarin heeft."

Deze week werd bekend dat het kabinet scenario's heeft laten doorrekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over wat het kost om de stikstofuitstoot aanzienlijk meer te verminderen. Daarin werd ook de optie van het onteigenen van boeren verkend.

Dat is bij sommige partijen in Den Haag altijd een groot taboe geweest. Ook Schouten wilde het lang niet over verplichte opkoop van boerenbedrijven hebben. "Je gaat het gesprek met elkaar aan. We moeten het er samen over hebben hoe we dat precies gaan doen", zei ze hierover eind 2019 in een interview met NU.nl.

Structurele oplossing stikstofprobleem kan niet te lang op zich laten wachten

Daarbij is het een zeer kostbare operatie. Daardoor ligt het niet voor de hand dat een demissionair kabinet, dat in principe alleen lopende zaken afrondt, zo'n groot besluit neemt.

Een structurele oplossing voor het stikstofprobleem kan alleen niet te lang op zich laten wachten. Er moeten tot 2030 ongeveer een miljoen woningen worden gebouwd. Daar zijn alle partijen het wel over eens. Bij de woningbouw wordt alleen stikstof uitgestoten dat elders moet worden bespaard.

Er ligt een stikstofwet, maar die voldoet niet voor de langere termijn, erkent ook Schouten. Daarom wil de bewindsvrouw niet te lang wachten om vervolgstappen te zetten.

"Ik wil graag eerder duidelijkheid geven aan de gebieden waar deze vraag heel groot boven de markt hangt. Dat komt niet op een week, maar als je lang wacht krijg je onzekerheid. Die onzekerheid is erger dan de duidelijkheid die misschien niet altijd leuk is."