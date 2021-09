Supermarkten PLUS en Coop gaan fuseren, zo maken de bedrijven maandag bekend. Daarmee ontstaat de op twee na grootste supermarktformule van Nederland. Alleen Albert Heijn en Jumbo zijn groter. De supermarkten gaan verder als PLUS, dat straks 550 filialen en een gezamenlijke omzet van zo'n 5 miljard euro zal hebben. Naar verwachting wordt de fusie begin 2022 afgerond.

"In deze sterk concurrerende en consoliderende markt biedt schaalvergroting meer slagkracht voor beide ondernemingen", zegt Fred Bosch, algemeen directeur van Coop.

"Door samen op te trekken borgen we dat onze ondernemers ook in de toekomst in hun lokale marktgebied klanten succesvol kunnen bedienen", vult algemeen directeur Duncan Hoy van PLUS aan.

De fusie moet voor een kostenbesparing van 50 miljoen euro op jaarbasis zorgen. Dat geld zal onder meer worden gebruikt voor investeringen in online boodschappen. Het hoofdkantoor van de nieuwe combinatie, die werk biedt aan meer dan 40.000 mensen, komt in Utrecht.