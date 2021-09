Het demissionaire kabinet heeft ingrijpende plannen op tafel liggen om de stikstofuitstoot in de landbouw terug te dringen. Er zijn plannen doorgerekend om de productierechten van boeren op te kopen en ook om landbouwgrond op te kopen. Bij die laatste optie is onteigening van grond geen taboe.

Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving in NRC. Die krant heeft de doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ingezien.

Het PBL rekende een aantal scenario's voor het kabinet door. Het plan om de productierechten van boeren op te kopen zou zo'n 9 miljard euro kosten. Als ook de grond zou worden opgekocht, stijgen de kosten naar een geschatte 17 miljard euro. In dat laatste scenario is onteigening van boeren niet uit te sluiten om de stikstofdoelen te halen, stelt het PBL.

Op 1 juli ging de stikstofwet in. Daarin zijn een aantal doelen vastgelegd over het terugdringen van de stikstofuitstoot in Nederland, maar die gaan vooral over de langere termijn. De doelen zijn gesteld voor de jaren 2025, 2030 en 2035.

LTO Nederland zegt in een eerste reactie dat "dwang en onteigening" niet werken. "Daar zijn we principieel op tegen en het is praktisch gezien ook niet de oplossing. De procedures voor onteigeningen nemen veel tijd in beslag en we willen juist snel naar een oplossing werken".