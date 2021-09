De Nederlandse ploeg heeft de Paralympische Spelen in Tokio afgesloten met de vijfde plaats op de medaillespiegel. De 73 Nederlandse atleten veroverden in totaal 59 plakken (25 keer goud, 17 keer zilver en 17 keer brons).

China was veruit het succesvolst met 96 keer goud, 60 keer zilver en 51 keer brons in de Japanse hoofdstad. Daarachter komen Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en de Russische atleten, die vanwege een dopingstraf niet als Rusland maar als RPC (Russisch Paralympisch Comité) moesten deelnemen.

Gerekend naar het aantal gouden medailles deed Nederland het sinds 1988 (31 keer goud) niet meer zo goed. De vijfde plaats is het beste resultaat sinds 1976, toen Nederland in Toronto tweede werd op de toen nog veel kleinere Paralympics.

Het record is 135 Nederlandse medailles (55 keer goud, 52 keer brons en 28 keer brons) op de Paralympische Spelen van 1984 in Stoke Mandeville en New York.

'We hadden meer medailles in Rio'

Chef de mission Esther Vergeer is meer dan tevreden met het eindresultaat in Tokio, al had ze één kanttekening. "In totaal hadden we in Rio in 2016 meer medailles: 62 tegen nu 59. Maar dat heeft ook met ons strenge selectiebeleid te maken. In Rio bestond de Nederlandse afvaardiging nog uit 126 sporters."

Handbiker Jetze Plat en zwemmer Rogier Dorsman waren de succesvolste sporters van 'TeamNL' in Tokio, met beiden drie gouden medailles. Dorsman draagt zondag de Nederlandse vlag tijdens de sluitingsceremonie. Plat deed dat bij de openingsceremonie.

Wheeler Nikita den Boer was op de slotdag de laatste Nederlandse atlete die een plak veroverde: brons op de marathon.