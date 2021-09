Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Formatie

Oud-informateur Herman Tjeenk Willink ervaart een gevoel van "plaatsvervangende schaamte" bij de impasse waarin de formatie zich momenteel bevindt. Veel lezers deelden deze gevoelens en zien de kansen voor een sterk kabinet somber in. Zo ook Asimo:

"Ik vind het ook erg teleurstellend dat de VVD en het CDA niet over hun eigen schaduw konden stappen. Nu ziet het ernaar uit dat er óf een minderheidskabinet komt zonder meerderheid in de Eerste Kamer en met een zeer sterke oppositie, óf een nieuwe samenwerking met de ChristenUnie, die opeens omslaat en wel zou willen meeregeren onder het mom van vermeend "landsbelang" met wederom geen meerderheid in de Eerste Kamer."

"En dat in een tijd dat er rigoureuze veranderingen vereist zijn met diverse kwesties die normaliter niet goed vallen bij een op het politieke spectrum overwegend rechts kabinet:

- klimaatcrisisproblematiek: onpopulaire maatregelen durven te nemen om het tij te keren

- het stopzetten van de mogelijkheid voor mensen om huizen te kopen om deze onder te verhuren

- meer oog voor sociale huurwoningen

- milieubelasting voor grote bedrijven, extra belasting voor vervuilende bedrijven

- maatregelen om de financiële druk onder huishoudens te verminderen."

"Ik vrees een kabbelbeleid."

Bloeddonatie

Homo- en biseksuele mannen die een monogame relatie hebben, mogen sinds afgelopen woensdag bloed doneren. Dit leidde tot een discussie op NUjij, waar men zich onder meer druk maakte over de veiligheid van het bloed. Andere lezers vonden de voorwaarde dat homo- en biseksuele mannen een monogame relatie moeten hebben nog steeds discriminatie. Lezer PietCarlos is bezorgd om de boodschap die deze discussie met zich meebrengt:

"Natuurlijk moet het bloed dat gedoneerd wordt veilig zijn en moeten er geen risico's worden genomen. Maar deze hele discussie kan in mijn ogen een zeer negatief effect hebben. Het klopt dat een groot deel van de hiv-besmettingen afkomstig is van homo- en biseksuele mannen. Maar dan nog komt een gedeelte van deze besmettingen van heteroseksuele medemensen."

"Door vooral de nadruk te leggen op seksuele voorkeur zouden onze jongeren weleens een verkeerd beeld kunnen krijgen. Denken dat je als hetero veilig bent voor aids kan ervoor zorgen dat je minder voorzichtig wordt en dus eerder onveilige seks hebt, met alle gevolgen van dien. Dat kan niet de bedoeling zijn."

Na 36 jaar weer Formule 1 in Nederland

Dit weekend is de Grand Prix van Nederland van start gegaan. Na 36 jaar barst de Formule 1-gekte weer los in Zandvoort.

Het spektakel stuitte op weerstand vanuit verschillende hoeken, zoals milieuorganisaties en de evenementensector. Toch waren de reacties op NUjij overwegend positief. Lezer Ehv74 is trots dat Nederland dit organiseert.

"Gun elkaar toch wat, ook wanneer het niet jouw ding is. De GP in Zandvoort is maar drie dagen. Heel veel mensen zullen hier plezier aan beleven en een aantal niet."

"We moeten eens trotser zijn op wat dit kleine land allemaal op het grote wereldtoneel neerzet in vele takken van sport, industrie, watermanagement, etc."

"En ja, tuurlijk hebben een paar mensen er last van dat ze dit weekend niet naar het strand bij Zandvoort kunnen gaan. Maar er zijn zo veel andere stranden en buitenbaden. Wat betreft het milieu, hoeveel mensen gaan niet met het vliegtuig op vakantie of bestellen spullen via AliExpress die met grote, vervuilende schepen naar Europa worden gebracht?"

"Je kan over alles wel iets negatiefs zeggen. Ik ga voor een mooi weekend in Zandvoort."

Naast de discussie op NUjij vroegen we naar jullie ervaringen van de Grand Prix in Zandvoort. Voor onze nieuwe rubriek NU+ Formule 1, waar je gratis extra artikelen krijgt als je ingelogd bent, maakten we een overzicht met herinneringen aan de GP van Nederland in Zandvoort.

