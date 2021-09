Na zijn vierde nederlaag op rij is het nog maar de vraag of Badr Hari terugkeert in de kickboksring. Organisator GLORY hoopt dat de 36-jarige Amsterdammer niet besluit zijn lange carrière te beëindigen.

Met één niet eens zo harde, maar welgemikte trap van zijn Poolse tegenstander Arek Wrzosek op zijn slaap ging Hari zaterdag in Rotterdam knock-out. In de anderhalve ronde daarvoor was de Amsterdamse kickbokslegende oppermachtig, maar net als in zijn voorgaande partijen tegen Rico Verhoeven (twee keer) en Benjamin Adegbuyi werd zijn kwetsbaarheid hem fataal.

Wrzosek had vooraf al gezegd dat ook hij Hari zou verslaan. "En ik denk dat hij daarna stopt. Zijn lichaam is na al die jaren versleten", stelde de Pool.

Of Hari nog van plan is om terug te keren, werd zaterdag in Ahoy niet duidelijk. Kort na het einde van de partij zat de verslagen zwaargewicht al in de auto naar huis, de pers liet hij links liggen.

In de aanloop naar het duel met Wrzosek was Hari van trainer veranderd. Na vijftien jaar vertrok hij bij Mike Passenier in de hoop om met zijn nieuwe coach Said el Badaoui weer terug te keren aan de top. Maar die trainerswissel leidde zaterdag niet tot het gewenste resultaat.

'Als Badr overklast was, zou ik het begrijpen als hij stopt'

GLORY hoopt dat de voor Marokko vechtende Hari weer terugkeert. Hij heeft nog een langdurig contract, vertelde topman Robbie Timmers van de kicksportbond.

"Uiteindelijk beslist Hari natuurlijk zelf wanneer hij stopt. Maar ik vond hem vandaag heel erg goed vechten", zegt Timmers tegen NU.nl. "Hij was scherp, sloeg echt hard en het publiek genoot. Maar door één moment van onachtzaamheid verloor hij toch."

"Dat is ook het mooie van deze sport: je kan nog zo ver voorstaan, als je een foutje maakt, dan verlies je. Het publiek heeft een heel mooie partij gezien, dat is voor ons het belangrijkste", doelde hij op de circa vijfduizend toeschouwers die GLORY mocht toelaten.

"Als Badr overklast was, dan zou ik het begrijpen als hij zou stoppen", zei Timmers. "Maar dat was zeker niet zo. Hij was van een heel hoog niveau, tot die ene trap."

Hari ging gelijk knock-out na de trap van Wrzosek.

GLORY gaat met Hari praten over gedrag bij staredown

Na zijn recente nederlagen kondigde Hari aan zich nederig te gaan gedragen, maar daar bleek dit weekend weinig van. Vrijdag verscheen de 'bad boy' van het kickboksen te laat bij de weging, gaf hij Wrzosek een stevige duw bij de staredown en kwam hij afspraken om interviews te geven niet na.

"Dat is natuurlijk geen gedrag waar wij blij mee zijn", zei Timmers, die bij de staredown tussen Hari en Wrzosek in stond. "Maar er is ook sprake van spanning en emotie rondom zo'n wedstrijd."

"Als vechters zich echt misdragen, dan kunnen ze een straf verwachten van GLORY. In dit geval zullen we met Badr praten over het incident", zei Timmers, die niet verwacht dat Hari bestraft zal worden.

"Met Badr weet je één ding zeker: je krijgt altijd spektakel. Binnen en buiten de ring. Als hij een keer een fout maakt, dan heeft iedereen het daarover. Maar over het algemeen is hij juist een vechter waarmee wij heel graag en goed kunnen samenwerken."

Ranking van Hari zal flink dalen

Hoewel Hari sinds zijn komst naar GLORY in 2016 nog geen partij wist te winnen (zijn zege op Hesdy Gerges werd hem ontnomen wegens doping), stond hij tot zaterdag derde op de ranglijst bij de zwaargewichten. Na zijn nederlagen tegen Verhoeven en Adegbuyi kreeg hij met de als achtste geplaatste Wrzosek een op papier zwakkere opponent.

"De ranking van Hari zal nu verder dalen", zei Timmers. "Maar dat betekent niet dat hij in de toekomst niet meer een hoofdgevecht zal vechten."

"Dat bepalen we niet alleen via de ranking, maar ook op basis van wat de fans graag willen zien. En in Ahoy hebben we weer gemerkt dat het publiek nog steeds helemaal gek is van Badr."