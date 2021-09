In minder dan een jaar tijd zijn er twee keer dieren ontsnapt, maar DierenPark Amersfoort heeft geen concrete plannen om de dierenverblijven beter te beveiligen. "We houden ons aan de voorgeschreven richtlijnen", zegt woordvoerder Hylke Steggerda woensdag in gesprek met NU.nl. "Dat zou voldoende moeten zijn."

Maandagmiddag ontsnapten twee wolven uit hun verblijf. Ze liepen ruim veertig minuten vrij rond in het dierenpark, voordat ze werden verdoofd en gevangen.

De wolven waren vermoedelijk geschrokken van werkzaamheden in de buurt van het verblijf. "Het was waarschijnlijk een bepaald geluid dat de wolven getriggerd heeft", aldus Steggerda. "Gehamer, of het geluid van een boor." Dat, in combinatie met het gat dat kort geleden door de wolven moet zijn gegraven, heeft geleid tot de ontsnapping van de dieren. "De omheining was kort geleden nog gecontroleerd. We doen dat vaak, vooral bij de wolven. Graven zit in hun karakter."

De woordvoerder verwacht niet dat er verdere aanpassingen nodig zijn. "We doen nu een extra check van het verblijf, waarbij we alle hoeken en gaten, en natuurlijk de omheining, controleren op onregelmatigheden. Dat zou voldoende moeten zijn. Hoe de kooi in elkaar zit, hebben we namelijk niet zelf bedacht. Daar zijn experts voor, die richtlijnen bedenken."

Eerder ontsnapten twee chimpansees

Vorig jaar november ontsnapten twee chimpansees uit hun kooi, nadat een verzorger de deur niet goed gesloten had. Steggerda begrijpt goed dat de twee situaties met elkaar vergeleken worden. "Het had niet mogen gebeuren. De dieren horen in de kooi te blijven. Of het nou om een parkiet gaat of een leeuw. Maar we bestaan inmiddels al 75 jaar en hiervoor is het 74 jaar goed gegaan. Dat zegt ook wel iets over de veiligheid van het park".

Tegelijkertijd vindt hij dat hier appels met peren worden vergeleken. "Er was dit keer geen wezenlijk gevaar: wolven zijn banger voor mensen dan andersom. En je kan ze in principe ook tegenkomen als je op de Veluwe loopt", grapt Steggerda. "Chimpansees kunnen agressief zijn en mensen aanvallen, wat destijds ook gebeurde. Ook was in de situatie met de wolven geen sprake van een menselijke fout, zoals toen. Dit was gewoon een ongelukkige combinatie van factoren."

Met de wolven gaat het goed. De hele roedel zit nog in de separatieruimte tot de extra check van hun hoofdverblijf voltooid is. Van de verdoving hebben de twee ontsnapte wolven geen last meer. Bezoekers die het park moesten verlaten na het voorval kunnen hun geld terugkrijgen.

