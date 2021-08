De VVD en het CDA willen definitief niet samen met PvdA en GroenLinks in de formatie, laat PvdA-leider Lilianne Ploumen dinsdag weten na afloop van een gesprek bij informateur Mariëtte Hamer.

Onduidelijk is hoe het nu verder gaat in het formatieproces. Mogelijk zien de VVD en D66 heil in een minderheidskabinet. Voortzetting van het oude kabinet (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) is wellicht ook een optie, al heeft D66 eerder aangegeven om medisch-ethische redenen niet met CU samen te willen werken.

Dit bericht wordt aangevuld...