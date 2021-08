De belangrijkste beursgraadmeter AEX blijft maar nieuwe records aantikken, onder meer doordat steeds meer mensen hun geld zijn gaan beleggen sinds de coronacrisis. Toch is de wereld van het beleggen voor veel mensen nog intimiderend. Daarom zat Pim Verlaan van Jong Beleggen, de podcast een uur lang klaar om al jullie vragen te beantwoorden. Lees hier een selectie van de beste vragen en antwoorden.

Marin_V: Wat is een goede reden om nu te beginnen met beleggen, terwijl de markt ieder record breekt. Ik kan toch beter wachten tot deze weer in een dal zit, in plaats van nu een grote kans op verlies nemen?

"Ik begrijp je gevoel dat het tegen je intuïtie ingaat om nu te starten met beleggen. Begin januari dit jaar heb ik regelmatig dezelfde vraag gekregen. Als je toen had gewacht op een flinke dip, dan had je al 20-24 procent rendement misgelopen. De markt timen is erg lastig. Investeringsanalist Kenneth Fisher heeft daar iets moois over gezegd: 'Time in the market beats timing the market.'"

"Om het risico te verkleinen kan je ook in kleine stapjes de markt ingaan, dit wordt ook wel dollar-cost averaging (DCA) genoemd. Mocht er binnenkort een grote dip komen, dan heb je maar een klein beetje belegd en wellicht nog voldoende cash om bij te kopen. Mocht de dip op korte termijn niet komen, dan heb je in ieder geval wat rendement opgebouwd."

LH21: Ik laat momenteel wat geld beleggen, maar ik zit eraan te denken om ook zelf een portfolio samen te gaan stellen. Hoeveel kennis en informatie van de bedrijven en sectoren moet ik hebben om daaraan te beginnen?

"Zelf beleggen is niet iets wat je zomaar doet. Ik zou niet in één keer een volledig portfolio samenstellen. Lees je vooral goed in wat de risico's zijn en hoe je die het beste kan verkleinen. Vooral spreiding is erg belangrijk. In de podcast praten we daar veel over."

"De beste manier om het echt te leren blijft wel om het ook echt te doen, maar verlies nooit de risico's uit het oog. Om direct voldoende spreiding in je portfolio te hebben zou je kunnen starten met een goed gespreide ETF (exchange-traded fund) en vanaf dan langzaam met een klein percentage van je belegde vermogen over te gaan naar losse aandelen."

John_Landmijn: Ik ben al iets ouder (56), maar ben wel geïnteresseerd in beleggen. Maar is dat nog wel handig, denk je? Of ben ik eigenlijk al te laat vanwege een te korte horizon? En zou je in mijn geval vooral kijken naar losse aandelen, ETF's of obligaties?

"Zelf hanteer ik altijd de regel van een horizon van minimaal vijf jaar. Eventueel zou drie jaar ook kunnen met een flexibele horizon. Mocht je willen beleggen voor een extraatje bij je pensioen, dan heb je nog minimaal negen jaar. Dat lijkt mij voldoende om nog te starten! Naarmate je dichter bij je horizon komt, zou je minder in aandelen kunnen beleggen en meer in rentevaste waarde zoals obligaties."

GerardvM: In mijn ogen wil je als jongere beleggen, en het liefst op de lange termijn. Maar hoe werkt het als je een huis wil gaan kopen? Je hebt dan een portfolio opgebouwd voor de langere termijn, maar hoe weegt dit mee voor een hypotheek, of moet je er helemaal van afblijven?

"Dit is echt een dilemma voor de nieuwe generatie. Het blijft belangrijk dat je echt alleen gaat beleggen met geld dat je voor een lange periode kan missen. Je kan het er niet op gokken om met geld te gaan beleggen dat je nodig hebt om een woning aan te kopen. Er bestaat namelijk een kans dat er een grote correctie aankomt en je geld met 30 procent vermindert."

"Helemaal niet beleggen en alleen sparen is ook niet het juiste antwoord. Ik denk dat het ook belangrijk is om aan je beleggingsskills te werken. Als je jong bent, is het goed om te leren beleggen. Leren kan natuurlijk ook met een klein gedeelte van je spaargeld."

Tammegotchi: Wat is je mening over het beleggen in zogeheten 'meme-aandelen' zoals GameStop? Zijn dit soort aandelen aantrekkelijk of plakt er veel te veel risico aan?

"Persoonlijk blijf ik daarvan weg. Het is voor mij meer speculeren dan beleggen. Als het onderliggende verhaal van het bedrijf je aanspreekt en het is goed geprijsd, dan kan je het zeker overwegen. Mijn idee van meme-aandelen is juist dat het niet om de fundamentals gaat, maar meer om de hype. Als een aandeel snel omhoog kan, kan het ook weer snel naar beneden. Op de lange termijn niet een gedegen strategie."

