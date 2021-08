Orkaan Ida is volgens het Amerikaanse nationale orkaancentrum NHC maandagochtend (Nederlandse tijd) afgezwakt tot een tropische storm met windvlagen van 100 kilometer per uur. Later vanavond zou Ida verder in kracht kunnen afnemen tot een tropische depressie. Er worden nog de hele dag hevige regenval en "levensbedreigende" overstromingen verwacht in de Amerikaanse staten Louisiana en Mississippi.

Vanwege de verwachte overstromingen worden inwoners van de plaatsen LaPlace, Luling en Destrehan, ten westen van New Orleans, geadviseerd zich direct naar hoger gelegen gebieden te verplaatsen. Tevens geldt er voor delen van de staten Louisiana, Mississippi en Alabama tornadogevaar.

Eerder vandaag meldde de website PowerOutage dat zeker een miljoen huishoudens in Louisiana zonder stroom zitten, waaronder alle inwoners van New Orleans. Honderdduizenden inwoners van de stad kregen te horen dat ze water moeten besparen nadat het rioolsysteem tot stilstand was gekomen.

Ook ziekenhuizen in de regio ondervinden last van de stroomuitval, meldt The Guardian. Daarbij hebben een aantal ziekenhuizen stormschade opgelopen, net nu ze te maken hebben met de impact van een vierde coronagolf.

Nieuwszender CNN meldt in de nacht van zondag op maandag dat het - voor zover bekend - eerste dodelijke slachtoffer van Ida in de VS is gevallen. In de county Ascension Parish in Louisiana is volgens de sheriff iemand omgekomen door een vallende boom.

Zestien jaar geleden richtte orkaan Katrina grote schade aan

In Louisiana zijn ongeveer vijfduizend reservisten van de Nationale Garde opgeroepen. Verder zijn honderden bergingsexperts gemobiliseerd. De kustwacht houdt helikopters en boten gereed. Ook het Amerikaanse leger bereidt zich voor op een hulpoperatie.

Het was zondag precies zestien jaar geleden dat New Orleans werd getroffen door orkaan Katrina, een van de zwaarste natuurrampen in de Amerikaanse geschiedenis. New Orleans stond toen voor 80 procent onder water. Meer dan achttienhonderd mensen kwamen door het natuurgeweld om het leven. De schade liep op tot in de miljarden dollars.