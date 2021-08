Feyenoord en Vitesse hebben zich donderdag geplaatst voor de groepsfase van de Conference League. De Rotterdammers overleefden de play-offs ondanks een 3-1-nederlaag tegen IF Elfsborg. Vitesse stuntte door Anderlecht met 2-1 te verslaan. AZ werd uitgeschakeld in de play-offs van de Europa League en komt daardoor dit seizoen ook in de Conference League uit.

Feyenoord had vorige week de thuiswedstrijd met 5-0 gewonnen en kon zich daardoor een misstap in Zweden permitteren. Guus Til maakte de enige Rotterdamse treffer. Het was voor de middenvelder al zijn zesde goal in de voorrondes van de Conference League.

Feyenoord had in de vorige rondes afgerekend met het Kosovaarse FC Drita en met FC Luzern uit Zwitserland. De Conference League is een nieuw Europees toernooi, dat in de pikorde onder de Champions League en de Europa League staat.

Vitesse zorgde voor een verrassing door in de play-offs de Belgische topclub Anderlecht uit te schakelen. De Arnhemmers wonnen thuis met 2-1 en dat was na het spectaculaire 3-3-gelijkspel van vorige week in Brussel genoeg voor een plaats in de groepsfase.

Ook AZ doet mee aan de groepsfase van de Conference League, maar voor de Alkmaarders is dit niet meer dan een troostprijs. De ploeg van trainer Pascal Jansen probeerde zich te plaatsen voor de Europa League, maar had niet genoeg aan een 2-1-thuiszege op Celtic. Vorige week werd in Glasgow namelijk met 2-0 verloren.

Vrijdag wordt er geloot voor de groepsfase van de Conference League. Ook PSV, de enige Nederlandse deelnemer aan de Europa League, weet dan aan welke clubs het wordt gekoppeld.