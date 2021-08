Nederlandse militairen gaan in de Afghaanse hoofdstad Kaboel mensen oppikken die geëvacueerd moeten worden, zo meldt het kabinet dinsdagavond. Wel zegt het kabinet er "ernstig" rekening mee te houden dat niet iedereen meer mee kan.

Het is voor mensen die geëvacueerd moeten worden soms lastig om het vliegveld te bereiken wegens de onveilige situatie in de stad. Andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, evacueerden eerder al mensen uit Kaboel. Op het vliegveld van Kaboel zijn op het moment negentig militairen van de commando's, mariniers en de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) aanwezig.

Donderdagavond riep het ministerie van Buitenlandse Zaken evacués nog op zelf naar het vliegveld te komen. Dit leidde tot verontwaardiging onder Afghaanse Nederlanders in Kaboel wegens het gevaar van de Taliban.

Ondanks dat troepen de stad in gaan, is het volgens het kabinet nog onzeker of iedereen voor 31 augustus kan worden geëvacueerd. Eerder op dinsdag zei demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken al dat er "extra" tijd nodig is.

Als onderdeel van de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de Taliban hebben de Amerikanen gezegd dat uiterlijk 31 augustus de buitenlandse troepen uit Afghanistan vertrokken zouden zijn. Volgens Kaag "zullen heel veel mensen niet naar Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk kunnen vliegen" als de deadline van 31 augustus niet verlegd wordt.

