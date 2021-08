De politie heeft voor het eerst hard bewijs van een mogelijke link tussen Ridouan T. en een liquidatie, schrijft De Telegraaf. Het gaat om een DNA-spoor van T. op een kogelhuls, die is aangetroffen na een moordaanslag in 2014 in Amersfoort.

Bij die moordaanslag kwam de 38-jarige Samir ’Babbel’ Jabli om het leven. Dat staat in vertrouwelijke stukken die De Telegraaf heeft ingezien. Het is voor zover bekend de eerste keer dat er een rechtstreekse, fysieke link lijkt te zijn tussen T. en een liquidatie.

De recherche gaat ervan uit dat achter de moord op Jabli dezelfde organisatie zit die ook verantwoordelijk was voor de ’vergismoord’ op de onschuldige Mohammed Alarasi (22) in Amersfoort in januari 2014. Die groepering is de bende van T. Kroongetuige Nabil B. heeft ook verklaard dat de organisatie van T. achter de moorden zat.