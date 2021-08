In Rotterdam is in de nacht van zaterdag op zondag brand gesticht bij een sportschool aan de Brielselaan. Volgens de regionale omroep Rijnmond gaat het om de sportschool van Paul van Dorst, de voorzitter van de nieuwe Feyenoord-supportersvereniging De Roze Kameraden, die de afgelopen week in het nieuws was.

De buitenkant van het gebouw werd beklad met anti-lhbtiq+-leuzen. De politie kreeg rond 0.30 uur verschillende meldingen van de brand. Bovendien hadden verschillende mensen een knal gehoord. Volgens de hulpdiensten is er sprake van opzet.

De eigenaar is erg geschrokken, vertelt hij tegen Rijnmond. "Zo heb je niet veel meer reden nodig om aan te tonen dat onze supportersvereniging nodig is", zegt Van Dorst. "Het is ook vervelend dat onze leden hier nu mee geconfronteerd worden." Maandag gaat de sportschooleigenaar aangifte doen.

Lhbtiq+-belangenvereniging COC roept Feyenoord op om de brandstichting en bekladding krachtig te veroordelen. "Wat moet je met dit soort figuren die zover gaan in hun haat dat ze overgaan tot brandstichting bij aanhangers van dezelfde voetbalclub?", zegt Astrid Oosenbrug, voorzitter COC Nederland en zelf Feyenoord-supporter.

"Mocht het inderdaad om Feyenoord-supporters gaan die deze laffe daad hebben begaan dan zou Feyenoord met een stadionverbod een krachtig signaal afgeven dat er binnen de club en het Legioen geen plaats is voor homofobie", aldus de voorzitter.

Eerder deze week woedde in een Amsterdamse flat een brand die waarschijnlijk werd aangestoken vanwege de vele regenboogvlaggen die in de flat hingen. De flat werd extra beveiligd vanwege het incident. Tijdens de ontruiming van de bewoners werd in verschillende woningen ingebroken.