De Taliban, die sinds maandag aan de macht zijn in Afghanistan, zijn op zoek naar Afghanen die met de NAVO of de Amerikanen hebben samengewerkt. De radicaalislamitische groepering zoekt ze onder meer in de menigte bij het vliegveld van de hoofdstad Kaboel.

De Taliban dreigen familieleden te doden of te arresteren als ze de medewerkers van de NAVO of de Amerikanen niet kunnen vinden, meldt The New York Times op basis van een vertrouwelijk document van de Verenigde Naties.

De fundamentalisten garandeerden dinsdag tijdens hun eerste persconferentie sinds de machtsovername dat ze geen wraak zouden nemen op de aanhangers van de gevallen regering, die door het Westen gesteund werd.

Het verslag voedt de groeiende twijfel over die belofte en suggereert dat de Taliban inderdaad vergeldingsmoorden kunnen gaan plegen, aldus The New York Times. Ruim twintig jaar geleden, toen de Taliban Afghanistan voor het eerst overnamen, deed de radicaalislamitische groepering dat ook.

Familie van doelwitten worden bedreigd met de dood

Volgens het document blijkt uit meerdere meldingen dat de Taliban een lijst hebben van mensen die ze willen ondervragen en straffen. Op de lijst staan ook de plekken waar de gezochte personen zich zouden bevinden. Vooral leden van het Afghaanse leger en de politie, evenals personen die voor inlichtingeneenheden van de omvergeworpen regering werkten, lopen gevaar.

Naast de zoektocht op de luchthaven gaan de Taliban van deur tot deur. Familieleden van doelwitten worden gearresteerd of met de dood of arrestatie bedreigd als de gezochte medewerkers zich niet overgeven.