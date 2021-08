Zon en wolkenvelden wisselen elkaar op zondag af. In het zuiden is de kans op zon het grootst. In het noorden van het land wordt het zo'n 22 graden. In Limburg kan de temperatuur oplopen tot 27 graden.

Op de Waddeneilanden blijft het flink bewolkt. In de ochtend kan daar nog een regenbui vallen. Overdag is het op de eilanden koeler dan in de rest van het land.

