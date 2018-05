Cherie Blair opnieuw in opspraak

Van de 124.000 euro die de fondsenwerving voor het Children's Cancer Institute opleverde, stak zij er ruim 26.000 in haar zak voor een toespraak, meldde de Britse krant The Times woensdag. Na aftrek van alle andere kosten bleef er voor het goede doel slechts ruim 10.000 euro over, nog geen 9 procent van de opbrengst.

Onderzoek

Dat percentage is zo laag dat de autoriteiten van de Australische deelstaat Victoria een onderzoek instellen. De staat heeft een wetgeving die bepaalt dat van de opbrengst van liefdadigheidsdiners en dergelijke minimaal 60 procent ten goede moet komen aan de liefdadige instelling waarvoor de bijeenkomst is gehouden. Niet alleen mevrouw Blair kreeg in Melbourne dik betaald, ook de omstreden pr-adviseur Max Markson ging volgens The Times naar huis met een forse beloning.

Kritiek

Al voor het begin van haar reis naar Australië en Nieuw-Zeeland kreeg mevrouw Blair kritiek, omdat zij haar onofficiële rol als de vrouw van de Britse premier zou uitbuiten. Op de aankondigingen van de liefdadigheidsbijeenkomsten stond zij vermeld als Cherie Blair in plaats van Cherie Booth, schreef The Times.

Zij liet tijdens haar lezing opnamen van haar jongste zoon, Leo, zien en zij beantwoordde vragen over Blair als vader. Buiten de zalen waar zij haar lezingen hield lagen stapels van haar boek over echtgenotes van Britse premiers. In totaal was de opbrengst van de lezingenreeks bijna 330.000 euro. Of Cherie Blair ook voor de andere lezingen geld heeft aangenomen, vermeldde The Times niet.

Opbrengst

De Britse Conservatieven vinden dat Cherie een deel van de opbrengst van haar lezing alsnog aan de liefdadige instelling moet overmaken en dat zij eens moet nadenken over waarmee zij bezig is. "Geld dat bijeengebracht is tijdens een liefdadigheidsbijeenkomst, moet naar het goede doel - zo simpel is dat."

"Het feit dat de commerciële activiteiten van mevrouw Blair haar hebben blootgesteld aan een onderzoek van een Australische overheid, bevestigt mij beslist in mijn gevoel dat zij moet stoppen met op deze manier geld te verdienen", zei het conservatieve parlementslid Chris Grayling tegen The Times. Grayling vindt dat Cherie Blair het premierschap bezoedelt.