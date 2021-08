In de nacht van zaterdag op zondag trokken er nieuwe buien over het land. Ook overdag valt er veel regen, vooral in het westen en noorden van het land. Lokaal is kans op onweer en hagel.

Meld je aan Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

In de loop van de dag schijnt de zon iets meer, maar helemaal droog wordt het niet. Bij een matige tot harde zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden.

Maandag vallen verspreid buien met tussendoor een klein beetje zon. Het wordt 19 tot 21 graden.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.