De Duitse teamcoach Kim Raisner is na een rel op de moderne vijfkamp verbannen van de Olympische Spelen. De 48-jarige trainer wordt naar huis gestuurd vanwege het slaan van een paard tijdens de mislukte proef van Annika Schleu.

Schleu lag vrijdag op koers voor goud bij de moderne vijfkamp, een combinatie van schermen, zwemmen, hardlopen, pistoolschieten en paardrijden. Bij dat laatste onderdeel krijgen de deelnemers door middel van loting een paard toegewezen.

Dat pakte niet goed uit voor Schleu, want het toegewezen paard Saint Boy weigerde te springen. Tot frustratie van Raisner, die haar ruiter aanspoorde het paard met de zweep te slaan. "Raak hem hard! Raak hem!", riep ze, duidelijk hoorbaar op de televisie. Toen ook dat niet hielp, sloeg de trainer het paard met haar vuist.

Na een storm van kritiek besloot de internationale moderne vijfkampbond UIPM zaterdag Raisner naar huis te sturen. Even daarvoor had ook het Duitse olympisch comité (DOSB) al besloten haar later vandaag de mannenploeg niet te laten coachen.

"We waren het er allemaal over eens dat de coach zaterdag niet bij de wedstrijd aanwezig zou zijn", zei voorzitter Alfons Hörmann van de DOSB. "We denken ook dat een drastische regelwijziging nodig is, om het welzijn van zowel ruiter als paard te verzekeren." Bij de springproef op de moderne vijfkamp krijgen ruiters slechts twintig minuten de tijd om aan het paard te wennen.

Schleu zakte door haar mislukte proef van de eerste naar de 31e plaats in het klassement. Het goud ging naar de Britse Kate French.

