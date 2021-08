Nederlandse werkgevers vragen hun werknemers nog niet om vaccinatiebewijzen. Dat zeggen vakbonden FNV en CNV tegen NU.nl. Beide vakbonden laten weten dat ze er nog geen signalen over hebben ontvangen van hun leden.

In het buitenland zijn er enkele werkgevers die erop toezien dat hun werknemers gevaccineerd worden. Zo eist Google van alle werknemers dat ze een coronavaccin hebben gehad als ze naar een van de Amerikaanse kantoren willen. Facebook kondigde dat ook aan en Frankrijk heeft de wet zodanig aangepast dat zorgmedewerkers ertoe worden verplicht zich te laten inenten tegen COVID-19.

Een woordvoerder van vakbond CNV zegt te denken dat Nederlandse werkgevers tot nu toe geen vaccinatiebewijzen vragen, omdat ze zich niet zo'n zorgen maken over de situatie. "De vaccinatiegraad is erg hoog in Nederland, dus dit speelt hier eigenlijk niet", zegt ze. "En daarnaast mogen ze dit om privacyredenen niet eens vragen."

In Nederland mogen werkgevers hun werkgevers niet dwingen om een vaccin te halen. Werkgevers zijn weliswaar verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving, maar daar zijn vaccinatiebewijzen niet bij nodig, zei woordvoerder Jannes van der Velde van de AWVN eerder al tegen NU.nl. Die veiligheid kan gegarandeerd worden door op kantoor onderling afstand te houden, spatschermen te plaatsen en vaste looprichtingen op de werkvloer in te voeren.