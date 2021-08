Het KNMI waarschuwt dat er zondagochtend van het westen uit buien het land binnentrekken die in de loop van de middag steeds actiever worden. De buien gaan gepaard met onweer, hagel en lokaal veel neerslag in korte tijd. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen daar veel last van ondervinden. Het weerinstituut heeft daarom code geel uitgegeven voor het hele land met uitzondering van Noord-Holland, het Waddengebied en Friesland.

In de loop van de zondagmiddag trekken de buien naar het zuidoosten weg. De laatste buien zullen in de loop van de avond verdwijnen.

De temperatuur schommelt rond de 20 graden en er staat een zwakke tot matige westenwind.

