De Russische internetwaakhond Roskomnadzor heeft maandag 49 websites geblokkeerd die gelinkt zijn aan Kremlincriticus Alexei Navalny, schrijft The Moscow Times. Zijn persoonlijke website Navalny.com is ook geblokkeerd. Daar publiceerde hij zijn onderzoeken naar vermeende corruptie binnen de overheid, die de afgelopen jaren in heel Rusland tot protesten hebben geleid.

Navalny.com is sinds maandagmiddag niet meer toegankelijk. Op de site staat het bericht dat de toegang is beperkt op basis van de Russische informatiewet. In een verklaring zegt de internetwaakhond de aan Navalny gelinkte websites te hebben geblokkeerd wegens "propaganda en verboden extremistische activiteiten".

Leonid Volkov, een bondgenoot van de verbannen Navalny, beweert dat bijna vijftig aan de gevangen oppositiefiguur gelinkte sites tegelijkertijd werden geblokkeerd. Ook de website van advocaat Lyubov Sobol, die Navalny's stichting FBK vertegenwoordigt, en die van Navalny's regionale politieke netwerk zijn verdwenen.

FBK vermoedt dat de autoriteiten Navalny's website Smart Voting binnenkort ook gaat blokkeren. Daar kunnen aanhangers informatie krijgen over verkiezingskandidaten die kritisch tegenover het Kremlin staan, zodat zij strategisch kunnen stemmen.

In juni werd FBK door een rechter in Moskou verboden. De uitspraak leidde tot internationale kritiek. "Met het verbieden van de corruptiebestrijdingsorganisatie en het politieke netwerk van Kremlincriticus Navalny gaat Rusland verder dan ooit tevoren", aldus de Europese Unie. FBK laat echter weten het verbod te negeren.

Navalny, die zelf in een strafkolonie zit, reageerde op de uitspraak via een mededeling op Instagram. Hij erkende dat zijn aanhangers hun werkwijze nu moeten aanpassen. "Maar we blijven vasthouden aan onze doelen en ideeën. Dit is ons land en ons enige land."