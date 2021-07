Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge kondigden maandag aan dat meerdaagse festivals als Lowlands en Down The Rabbit Hole definitief niet doorgaan. Ook moeten mensen die niet volledig gevaccineerd zijn of geen coronaherstelbewijs hebben vanaf 8 augustus een negatief testbewijs kunnen overleggen als ze vanuit een 'geel' EU-land terugkeren naar Nederland.

