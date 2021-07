Hoewel de ochtend in het binnenland zonnig begint, komen in de kustprovincies al enkele buien voor. In de middag trekken enkele felle regen- en onweersbuien over het land. Het KNMI heeft daarom voor het hele land code geel afgekondigd. Zondag gold die waarschuwing ook al.

Bij de buien kan lokaal hagel voorkomen en kan plaatselijk in korte tijd veel neerslag vallen. Daarvan kunnen het verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden. In de loop van de avond doven de buien geleidelijk uit.

Tussen de buien door is er ook ruimte voor de zon en de temperatuur loopt op naar 20 tot 24 graden.

De dagen daarna houdt het wisselvallige zomerweer aan.

