De Chinese provincie Henan, in het oosten van het land, wordt geteisterd door extreme wateroverlast. In de stad Zhengzhou zaten dinsdag mensen vast in de metro, die is volgelopen met water.

Henan zit midden in een heftig regenseizoen. Veel grote steden in de provincie kampen met wateroverlast. Lokale media melden dat er één dodelijk slachtoffer is gevallen. Twee mensen worden vermist. Volgens Chinese media zijn in de provincie meer dan tienduizend mensen geëvacueerd.

In Zhengzhou is het regenwater in het metrostelsel gelopen. Zelfs de treinstellen kwamen onder water te staan. Op sociale media gingen veel beelden rond van de ondergelopen metro.

Met een reddingsoperatie werden ten minste driehonderd mensen uit de metro gehaald. Het is onbekend hoeveel mensen er nog vastzitten.

Zhengzhou kreeg nog niet eerder te maken met zulke zware regenval. Vandaag werd het record van hoeveelheid regen in de stad op één dag verbroken. Op Twitter is te zien hoe auto's door een straat drijven.