De zwaarste regenval in decennia in de centraal-Chinese metropool Zhengzhou heeft geleid tot enorme overstromingen. Volgens staatsmedia zijn er minstens twaalf doden gevallen in de stad van zeker 9 miljoen inwoners.

Henan zit midden in een heftig regenseizoen. Veel grote steden in de provincie kampen met wateroverlast. Lokale media melden dat er 12 dodelijk slachtoffers zijn gevallen. Ongeveer 100.000 mensen werden geëvacueerd.

In Zhengzhou is het regenwater in het metrostelsel gelopen. Zelfs de treinstellen kwamen onder water te staan. Op sociale media gingen veel beelden rond van de ondergelopen metro.

Met een reddingsoperatie werden ten minste driehonderd mensen uit de metro gehaald. Het is onbekend hoeveel mensen er nog vastzitten.

Nabij Zhengzhou is in de nacht van dinsdag op woensdag (lokale tijd) een dam doorgebroken. Het Chinese leger waarschuwde in de uren voor de doorbraak al dat de dam het ieder moment kon begeven. Er zijn militairen ingezet om te helpen bij de bestrijding van de wateroverlast.

Unieke wateroverlast

Zhengzhou kreeg nog niet eerder te maken met zulke zware regenval. Vandaag werd het record van hoeveelheid regen in de stad op één dag verbroken. Op Twitter is te zien hoe auto's door een straat drijven.

De regen in Henan werd veroorzaakt door tyfoon In-Fa, die ook tekeerging in twee andere provincies. De provincie Henan wordt al sinds vorige week geteisterd door hevige regenval. De waterstanden van de zijrivieren van de Gele Rivier en de Hai He overschreden de alarmniveaus.

De afgelopen dagen werden tienduizenden mensen in veiligheid gebracht. De schade aan de landbouw loopt in de miljoenen. Ook andere delen van China kampen met slecht weer.