De politie gaat evalueren of ze bij de zaak van de vrachtwagenchauffeur die eerder deze maand een motoragent doodreed de juiste weg heeft bewandeld. Die toezegging heeft korpschef Henk van Essen gedaan aan demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en het Team Verkeer van de politie.

De chauffeur die de motoragent doodreed, deed dit volgens het Openbaar Ministerie (OM) mogelijk met opzet. Hij was al eerder betrokken bij een ongeluk waarbij een ander lid van Team Verkeer slachtoffer werd. Vorig jaar kwam een 79-jarige vrouw om het leven na een aanrijding met de vrachtwagen van dezelfde chauffeur.

Volgens een collega van de aangereden motoragent hadden motoragenten de instructie gekregen om de vrachtwagenchauffeur niet meer te controleren. Politiechef Fred Westerbeke van de eenheid Rotterdam bevestigt dat.

"Verscheidene collega's maakten zich zorgen over zijn gedrag", zegt Westerbeke over de vrachtwagenchauffeur. "Toen heeft de leiding van Team Verkeer de collega's geadviseerd de controles van deze man niet meer per motor te doen, maar per auto. Dat werd als extra veiligheid ingebouwd uit zorg voor de collega's, omdat je op een motor een stuk kwetsbaarder bent."

Westerbeke zegt dat de politie de omgekomen motoragent Arno de Korte niet terugkrijgt met een evaluatie, maar dat er mogelijk wel lessen uit kunnen worden getrokken. "We hebben niets aan verwijten, we moeten samen verder. Hoe we onze evaluatie gaan vormgeven en wanneer die start, wordt in de komende weken verder uitgewerkt."