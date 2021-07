Sinds de coronaregels anderhalve week geleden weer zijn aangescherpt, raken steeds minder mensen besmet in de horeca. Van de besmettingsgevallen waarvan de bron bekend is, loopt ongeveer 15 procent het coronavirus daar op. Vorige week was dat nog 37 procent, waardoor de horeca boven aan de lijst van besmettingsplaatsen stond.

Ook het aantal mensen dat het virus heeft opgelopen op een feest daalde flink. Zo'n 8,5 procent van de mensen liep het virus op bij een verjaardag, borrel of bruiloft. Vorige week was dit bijna 15 procent en de week ervoor bijna 13 procent.

Activiteiten van studenten, bijvoorbeeld op een vereniging, leidden tot 0,6 procent van de nieuwe gevallen, tegen 3,6 procent een week eerder.

De thuissituatie is nu weer, zoals vanouds, de belangrijkste bron van besmetting. Dit leidde afgelopen week tot bijna 43 procent van de besmettingen waarvan de bron bekend is. Vorige week was dit bijna 28 procent.

Explosie in aantallen besmettingen na toestaan van feesten

Toen de overheid een paar weken geleden feesten weer toeliet, leidde dat vrijwel meteen tot een explosie in het aantal coronabesmettingen. De overheid draaide om die reden de versoepelingen al snel weer terug.

Van een aanzienlijk deel van de mensen die positief werden getest, is de 'setting van besmetting' niet bekend. De GGD heeft te weinig mensen om bij iedereen met een coronabesmetting een bron- en contactonderzoek uit te voeren. Bovendien zijn er veel mensen die niet weten waar ze het virus hebben opgelopen.

Van de mensen die afgelopen week positief werden getest, is van ongeveer een kwart bekend waar ze het virus opliepen. Dat is een lager percentage dan de week ervoor, omdat de besmettingscijfers hoger zijn. Daardoor is het lastiger om zicht te houden op de manier waarop het virus zich verspreidt.