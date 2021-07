Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) heeft Nederland aangemerkt als een hoogrisicogebied. De regio Groningen is zelfs donkerrood gekleurd.

Het aantal positieve tests en het percentage mensen dat positief test op het coronavirus zijn volgens het ECDC dusdanig groot dat Nederland de kleurcode rood krijgt. Groningen is donkerrood, omdat de uitbraak daar naar verhouding het ergst is. De andere elf provincies zijn iets lichter rood.

De vorige kaart werd precies een week geleden opgesteld. Toen waren Friesland, Drenthe, Flevoland en Limburg groen en de rest van het land oranje.

Landen kunnen op basis van de kaart besluiten om de regels aan te passen. Ze kunnen bijvoorbeeld strenge voorwaarden stellen aan Nederlanders die vakantie willen komen vieren.

Zo werken de kleurcodes van het ECDC Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) bepaalt of een Europese regio groen, oranje, rood of donkerrood kleurt

In Nederland krijgt iedere provincie een aparte kleur.

Welke kleur iedere provincie krijgt, hangt af van twee dingen: het aantal positieve testen en het percentage mensen dat positief test.

Het ECDC bepaalt de gevolgen van een kleurverandering voor vakantiegangers en andere reizigers niet. Dat doen de EU-lidstaten zelf.

Spanje en Griekenland weren voorlopig geen Nederlanders

Nu Nederland rood is gekleurd, kunnen landen extra inreisbeperkingen instellen voor Nederlandse reizigers. Een quarantaineverplichting voor mensen zonder volledige vaccinatie is dan een mogelijkheid. Spanje en Griekenland zien vooralsnog af van die beperkingen.

Er werd vooraf onder meer door het kabinet gevreesd dat de verslechterde coronasituatie in Nederland vakanties in het buitenland dwars zou kunnen zitten. "Dat is niet aan de orde", aldus de Griekse minister van Toerisme Harris Theocharis. De minister legt uit dat Griekenland vooral let op het aantal ziekenhuisopnames in Nederland, en die cijfers zijn - in tegenstelling tot het aantal besmettingen - niet explosief gestegen.

Spanje meldt dat voor Nederland straks ook 'gewoon' dezelfde regels blijven gelden als voor andere risicogebieden, namelijk het overhandigen van een vaccinatie-, herstel- of testbewijs. Het land van premier Pedro Sánchez is erbij gebaat om zoveel mogelijk toeristen te ontvangen, omdat de Spaanse economie anders grote klappen oploopt.

Ook elders in Europa meer besmettingen

Ook op andere plekken in Europa loopt het aantal besmettingen op. In Spanje zijn onder meer Catalonië en Baskenland van rood naar donkerrood gegaan. Het Griekse eiland Kreta ging van oranje naar rood.

Vlaanderen en Wallonië gingen van groen naar oranje, net als de regio Provence-Alpes-Côte d’Azur en Parijs en omstreken in Frankrijk. Ook grote delen van Griekenland, de kust van Kroatië en delen van Denemarken gingen van groen naar oranje.

Landen als Duitsland, Oostenrijk en Italië blijven helemaal groen, de gunstigste kleur.