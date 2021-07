Oppositiepoliticus Freddy Guevara is maandag op een snelweg in de hoofdstad Caracas in Venezuela aangehouden. Volgens Venezolaanse aanklagers wordt hij aangeklaagd voor onder meer terrorisme en verraad. Guevara is een nauwe bondgenoot van oppositieleider Juan Guaidó die door de Verenigde Staten en andere landen wordt gezien als de legitieme president van het Zuid-Amerikaanse land.

In een verklaring zei de hoofdaanklager dat een arrestatiebevel tegen Guevara was aangevraagd vanwege zijn vermeende "banden met extremistische groeperingen en paramilitairen die connecties hebben met de Colombiaanse regering". Guaidó zei eerder op maandag dat gewapende mannen hem dreigden te arresteren toen hij zijn appartement verliet in een poging Guevara te helpen.

De incidenten komen op het moment dat de regering van president Nicolás Maduro en de oppositie zich voorbereiden op onderhandelingen om uit de crisis te komen waarin het land zich bevindt. Die gesprekken worden volgende maand met bemiddeling door Noorwegen in Mexico gehouden.

Maduro bevestigde op de staatstelevisie de onderhandelingsplannen, maar zei dat de oppositie eerst gewelddadige tactieken moet afzweren. Zonder Guevara of Guaidó bij naam te noemen, zei hij over bewijs te beschikken dat sommige mensen staatsgrepen plannen en dat aanklagers op basis van dat bewijs in actie zijn gekomen. Ook moeten de VS en de EU volgens de president sancties tegen Venezuela opheffen voordat de onderhandelingen beginnen.

Guaidó wordt onder meer door Washington en Brussel al sinds begin 2019 erkend als legitiem staatshoofd van Venezuela, in plaats van de autoritaire leider Maduro. De Venezolaanse oppositieleider riep zich toen uit tot interim-president vanwege de vermeende fraude die tot Maduro's herverkiezing had geleid in het jaar daarvoor.