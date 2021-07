Vooral in Limburg, delen van Noord-Brabant en Gelderland valt dinsdag veel regen. In het zuiden en oosten van het land blijft het ook in de middag regenachtig. In het uiterste zuiden van het land kan zo'n 15 tot 20 millimeter regen vallen.

In het noorden en westen van het land is het veelal droog, hoewel ook daar af en toe regen kan vallen. De zon laat zich dinsdag in ieder geval niet of nauwelijks zien.

De noordenwind trekt aan en het wordt 20 tot 23 graden.

