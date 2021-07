De politie van Haïti heeft een Haïtiaan gearresteerd die vermoedelijk betrokken was bij het rekruteren van de verdachten van de moord op de president Jovenel Moïse vorige week.

"Dit is een individu dat via een privévliegtuig in Haïti is gearriveerd met een politiek doel", zei Leon Charles, het hoofd van de nationale politie, zondag op een persconferentie. Christian Emmanuel Sanon, die in de Amerikaanse staat Florida werkzaam zou zijn als arts en de Haïtiaanse nationaliteit bezit, kwam in juni aan in het Caribische land, samen met enkele Colombianen. Volgens de politiechef wilden de verdachten Moïse oorspronkelijk alleen arresteren, maar veranderde hun missie gaandeweg.

Achttien Colombianen zijn sinds woensdag opgepakt. Tijdens ondervragingen kwam de Haïtiaanse politie erachter dat Sanon 26 teamleiders had geworven via een in Florida gevestigd, Venezolaans beveiligingsbedrijf. Sanon zou onder meer de twee mensen die het brein achter de moord zijn, hebben gecontacteerd.

De president van Haïti werd in de nacht van dinsdag op woensdag doodgeschoten in zijn huis in de hoofdstad Port-au-Prince. Zijn vrouw raakte zwaargewond.

De commando-eenheid die Moïse vermoordde, bestond uit 26 Colombianen en 2 Haïtiaanse Amerikanen. Drie vermeende daders zijn gedood, terwijl meerdere verdachten nog op de vlucht zijn.